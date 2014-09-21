Staffel 1Folge 2vom 21.09.2014
The Biggest Loser - Teens
Folge 2: Gemeinsam übers Wasser laufen
88 Min.Folge vom 21.09.2014Ab 12
In der zweiten Woche im "Biggest Loser Teens"-Camp steht alles unter dem Motto "Teambuilding"! Für die Kandidaten ein Wechselbad der Gefühle: Während auf der einen Seite erste Romanzen entstehen, liegen auf der anderen Seite die Teenies schon nach wenigen Tagen im Clinch. Campchefin Dr. Christine Theiss hat eine ganz besondere Überraschung für die Jugendlichen: das größte Vorbild der Teenies kommt zu Besuch ...
The Biggest Loser - Teens
