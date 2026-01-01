Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 1
93 Min.Ab 12

14 übergewichtige Menschen, aufgeteilt in zwei Teams verbindet ein Ziel: So viel abzunehmen wie möglich. Moderatorin Katarina Witt, zwei Personal Trainer, eine Ernährungsberaterin und ein Arzt unterstützen die Protagonisten bei der Herausforderung. Harte Wettkämpfe und Versuchungen kosten Kraft - körperlich wie emotional. Und jede Woche zeigt die Waage, ob sie erfolgreich waren. Jede Woche scheidet ein Teammitglied aus.

ProSieben
