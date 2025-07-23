Wer feiert, kann auch trainieren!Jetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 2: Wer feiert, kann auch trainieren!
91 Min.Folge vom 23.07.2025Ab 12
Die ersten Pfunde sind gepurzelt, und schon lassen es die Kandidaten ein bisschen langsamer angehen. Nur noch Schritttempo auf dem Laufband? Das passt Trainerin Nele gar nicht. Sie will unbedingt, dass ihr Team das nächste Wiegen gewinnt. Doch stattdessen sündigt die komplette Gruppe bei einer Geburtstagsparty. Ein Riesenkrach ist programmiert! Im blauen Team kämpft unterdessen ein Kandidat mit dem Heimweh. Ihm fehlt seine Familie. Wird er die Hazienda freiwillig verlassen?
Weitere Folgen in Staffel 1
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The Biggest Loser
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-6, Season 10, Season 15: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen