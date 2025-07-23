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The Biggest Loser

Wer feiert, kann auch trainieren!

ProSiebenStaffel 1Folge 2vom 23.07.2025
Wer feiert, kann auch trainieren!

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The Biggest Loser

Folge 2: Wer feiert, kann auch trainieren!

91 Min.Folge vom 23.07.2025Ab 12

Die ersten Pfunde sind gepurzelt, und schon lassen es die Kandidaten ein bisschen langsamer angehen. Nur noch Schritttempo auf dem Laufband? Das passt Trainerin Nele gar nicht. Sie will unbedingt, dass ihr Team das nächste Wiegen gewinnt. Doch stattdessen sündigt die komplette Gruppe bei einer Geburtstagsparty. Ein Riesenkrach ist programmiert! Im blauen Team kämpft unterdessen ein Kandidat mit dem Heimweh. Ihm fehlt seine Familie. Wird er die Hazienda freiwillig verlassen?

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