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Ernährungskontrolle: Weniger ist ab jetzt mehr

ProSiebenStaffel 1Folge 4vom 23.07.2025
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Folge 4: Ernährungskontrolle: Weniger ist ab jetzt mehr

71 Min.Folge vom 23.07.2025Ab 12

Eine extra Portion Milchreis, ein bisschen weniger Sport - schon zeigt die Waage wieder mehr an. Die "Biggest Loser"-Kandidaten sind nach dem letzten Wiegen gefrustet. "Meine Angst ist, dass sie ihr großes Ziel aus den Augen verlieren", befürchtet Moderatorin Katarina Witt. Die Folge: Strengere Regeln. Ernährungsberaterin Jola einigt sich mit den Fitness-Trainern darauf, die Portionen fortan nicht mehr von den Kandidaten selbst bestimmen zu lassen. Das sorgt für Unruhe ...

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