Süße Törtchen und andere VerlockungenJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 5: Süße Törtchen und andere Verlockungen
71 Min.Ab 12
Die Versuchung ist groß: Süße Törtchen stehen für die Kandidaten bereit. Unter einem davon versteckt sich ein Preis. Wer das Törtchen isst, bekommt Besuch von zu Hause. Können alle widerstehen? Die Prüfung soll die Kandidaten auch auf das Leben zu Hause vorbereiten, denn dort warten noch viel mehr Verlockungen - und die Zeit auf der Hazienda ist bald vorbei. Das Finale rückt immer näher und nur die letzten Drei haben eine Chance auf die 100.000 Euro ...
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The Biggest Loser
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen