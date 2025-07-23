Das große Finale: Wer gewinnt die Abnehm-Challenge?Jetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 7: Das große Finale: Wer gewinnt die Abnehm-Challenge?
95 Min.Folge vom 23.07.2025Ab 12
Wiedersehen beim großen "The Biggest Loser"-Finale! Neun Monate sind seit den ersten Drehtagen vergangen. Wer hat das Gelernte zu Hause umgesetzt und nach dem Aufenthalt auf der Hazienda weiter abgenommen? Und vor allem: Wer wird "The Biggest Loser" und streicht die Gewinnsumme von 100.000 Euro ein? So viel sei verraten: Katarina Witt wird es das eine oder andere Mal die Sprache verschlagen, wenn sie die Kandidaten nach so langer Zeit auf der Show-Bühne begrüßt ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
The Biggest Loser
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 5: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen