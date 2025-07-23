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The Biggest Loser

Das große Finale: Wer gewinnt die Abnehm-Challenge?

ProSiebenStaffel 1Folge 7vom 23.07.2025
Das große Finale: Wer gewinnt die Abnehm-Challenge?

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The Biggest Loser

Folge 7: Das große Finale: Wer gewinnt die Abnehm-Challenge?

95 Min.Folge vom 23.07.2025Ab 12

Wiedersehen beim großen "The Biggest Loser"-Finale! Neun Monate sind seit den ersten Drehtagen vergangen. Wer hat das Gelernte zu Hause umgesetzt und nach dem Aufenthalt auf der Hazienda weiter abgenommen? Und vor allem: Wer wird "The Biggest Loser" und streicht die Gewinnsumme von 100.000 Euro ein? So viel sei verraten: Katarina Witt wird es das eine oder andere Mal die Sprache verschlagen, wenn sie die Kandidaten nach so langer Zeit auf der Show-Bühne begrüßt ...

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