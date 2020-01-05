Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Biggest Loser

18 von 34 dürfen bleiben: Wer ergattert einen Platz im Abnehm-Camp auf Naxos?

SAT.1Staffel 11Folge 1vom 05.01.2020
18 von 34 dürfen bleiben: Wer ergattert einen Platz im Abnehm-Camp auf Naxos?

155 Min.Folge vom 05.01.2020Ab 6

34 Kandidaten kämpfen in dieser Staffel von "The Biggest Loser" um den Einzug in ein nagelneues Camp auf der traumhaften griechischen Insel Naxos. In drei aufreibenden Qualifikations-Challenges müssen die Teilnehmer Campchefin Dr. Christine Theiss und ihr Expertenteam von sich überzeugen. Nur 18 von 34 Bootcamp-Bewerbern können einen der begehrten Plätze im neuen Camp auf Naxos ergattern!

