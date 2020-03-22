Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Biggest Loser

Krasse Verwandlungen: Das Halbfinale mit dem großen Umstyling

SAT.1Staffel 11Folge 12vom 22.03.2020
Krasse Verwandlungen: Das Halbfinale mit dem großen Umstyling

Krasse Verwandlungen: Das Halbfinale mit dem großen UmstylingJetzt kostenlos streamen

The Biggest Loser

Folge 12: Krasse Verwandlungen: Das Halbfinale mit dem großen Umstyling

111 Min.Folge vom 22.03.2020Ab 6

Die Zeit bei "The Biggest Loser" neigt sich dem Ende zu: Nach zehn Wochen im Camp auf Naxos kehren die Kandidaten endlich nach Hause zu ihren Familien zurück und präsentieren stolz ihre neue Figur. Doch wer verfolgt in den vertrauten vier Wänden weiterhin sein Ziel? Wie viele Kandidaten können auf der Waage bestehen und weiter um den Einzug in das "The Biggest Loser"-Finale kämpfen? Und für wen ist die Reise vorbei?

Weitere Folgen in Staffel 11

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

The Biggest Loser
SAT.1
The Biggest Loser

The Biggest Loser

Alle 13 Staffeln und Folgen