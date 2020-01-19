Wirklich hart: Im Raum der WahrheitJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 3: Wirklich hart: Im Raum der Wahrheit
106 Min.Folge vom 19.01.2020Ab 6
Nachdem die Campchefin vergangene Woche die Gnadenfrist ausrief, mussten zwei Kandidaten nicht gehen, obwohl sie unter der gelben Linie standen. Heute müssen sich die beiden in der Challenge gegen alle anderen Kandidaten beweisen. Im "Raum der Wahrheit" setzen sich die Teilnehmer mit ihrem "alten Ich" auseinander und müssen sich von allen Seiten betrachten. Das löst Tränen der Verzweiflung, schmerzhafte Schamgefühle und unbändige Wut aus.
Alle Staffeln im Überblick
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
