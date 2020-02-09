Halbzeit auf Naxos: Die Akkus sind leer, die Nerven angespanntJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 6: Halbzeit auf Naxos: Die Akkus sind leer, die Nerven angespannt
106 Min.Folge vom 09.02.2020Ab 6
Kurz vor Halbzeit der Campphase stellen sich erste Erschöpfungszustände bei den verblieben 14 Kandidaten ein. Die Trainer motivieren zum Durchhalten und haben eine Überraschung: Geschenke von zu Hause sorgen dafür, dass bei den Kandidaten alle Dämme brechen. Die Challenge am Steinstrand von Lionas auf Naxos diese Woche hat es in sich: Die Teams müssen schwere Steine aus dem Meer auf eine überdimensionale Waage hieven.
