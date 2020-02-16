Zwischenbilanz im Camp: Wer ist stolz auf sich - wer muss noch besser werden?Jetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 7: Zwischenbilanz im Camp: Wer ist stolz auf sich - wer muss noch besser werden?
105 Min.Folge vom 16.02.2020Ab 6
Die Halbzeit ist angebrochen und für die Trainer ist es an der Zeit, mit ihren Schützlingen zurückzublicken: Wie sehr hat sich der Körper verändert, wie stolz können die Kandidaten auf sich sein? Wer muss noch ordentlich an seinen Leistungen schrauben? Die Challenge diese Woche ist ein echter "Biggest Loser"-Klassiker und gleichzeitig eine der härtesten Aufgaben: Hoch oben in den Bergen von Naxos müssen die Teams 999 Burpees erreichen.
Alle Staffeln im Überblick
The Biggest Loser
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen