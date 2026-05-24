Staffel 4Folge 11vom 24.05.2026
Lebe frei oder stirb mit SternJetzt kostenlos streamen
The Challenge: All Stars
Folge 11: Lebe frei oder stirb mit Stern
50 Min.Folge vom 24.05.2026Ab 12
Ein All-Star ist außer sich vor Wut, als ihm ein alter Freund in letzter Minute den Stern stiehlt. TJ stellt das Spiel mit einer schockierenden Wendung auf den Kopf. Die letzte Herausforderung beginnt mit einer wilden Fahrt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Challenge: All Stars
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-5: MTV & © Season 4: MTV Germany