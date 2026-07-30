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The Dead Files

Schmerzen und Albträume

TLCFolge vom 30.07.2026
Schmerzen und Albträume

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The Dead Files

Folge vom 30.07.2026: Schmerzen und Albträume

41 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12

Seit Jahren lebt Nicole mit ihren Kindern in ständiger Angst. Schattengestalten und rätselhafte Angriffe haben die Familie so zermürbt, dass mittlerweile alle gemeinsam in einem Zimmer schlafen. Amy stößt auf einen bösartigen Geist, der Menschen die Treppe hinunterwirft, und begegnet dann einer verstorbenen Frau, die auf verstörende Weise mit ihr verbunden ist. Parallel deckt Steve eine düstere Geschichte voller tragischer Todesfälle, brutaler Morde und rastloser Seelen auf. Je tiefer die Ermittlungen der beiden gehen, desto klarer wird: Das Haus steht inmitten einer regelrechten Totenstadt.

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