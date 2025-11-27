The Dead Files
Folge vom 27.11.2025: Schatten des Todes
45 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12
Der Traum vom Eigenheim wird für eine Familie in Texas zum blanken Horror. Donalyn, ihr Mann Dennis und Tochter Regan berichten von gewaltsamen Attacken, unheimlichen Stimmen und einem ständigen Gefühl der Bedrohung. Medium Cindy Kaza erkennt eine finstere Präsenz: den Geist eines Serienmörders, der einst als „Schlächter von Elmendorf“ berüchtigt war. Gemeinsam mit Ermittler Steve DiSchiavi deckt sie die blutige Vergangenheit des Grundstücks auf – und stößt auf ein Portal, durch das sich der Mörder Zugang zur Familie verschafft. Können die Ermittler den tödlichen Spuk beenden, bevor jemand zu Schaden kommt?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Paranormal, Horror, Science Fiction
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.