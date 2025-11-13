Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Dead Files

TLCFolge vom 13.11.2025
Folge vom 13.11.2025: Schattenwesen und Doppelgänger

44 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12

Zum Start der neuen Staffel reisen Steve DiSchiavi und Amy Allan nach Kissimmee in Florida. Lisa und ihre Familie fühlen sich dort seit dem Tod der Mutter von finsteren Mächten bedroht: Geisterhafte Schatten huschen durch die Räume, seltsame Kratzer und andere Verletzungen häufen sich. Amy nimmt die Seele einer Frau wahr, die verzweifelt Kontakt sucht, aber auch eine aggressive Hexengestalt, die das Haus beherrscht. Steves Nachforschungen decken eine blutige Vergangenheit voller Besitzstreitigkeiten auf. Gemeinsam versuchen die beiden herauszufinden, ob Lisas Familie ihr Haus endgültig verlassen muss.

