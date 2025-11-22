Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Eminence in Shadow

I am ...

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 5vom 22.11.2025
I am ...

I am ...Jetzt kostenlos streamen

The Eminence in Shadow

Folge 5: I am ...

24 Min.Folge vom 22.11.2025Ab 16

In der Hauptstadt treibt ein riesiges Monster sein Unwesen. Die magischen Ritter versuchen, dieses zu besiegen, scheitern jedoch. Alpha greift schließlich in den Kampf ein und bezwingt den Feind. Shadow befindet sich währenddessen in einem Duell mit Zenon, einem Kommandanten des Kults.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Eminence in Shadow
ProSieben MAXX
The Eminence in Shadow

The Eminence in Shadow

Alle 1 Staffeln und Folgen