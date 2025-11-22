The Eminence in Shadow
Folge 5: I am ...
24 Min.Folge vom 22.11.2025Ab 16
In der Hauptstadt treibt ein riesiges Monster sein Unwesen. Die magischen Ritter versuchen, dieses zu besiegen, scheitern jedoch. Alpha greift schließlich in den Kampf ein und bezwingt den Feind. Shadow befindet sich währenddessen in einem Duell mit Zenon, einem Kommandanten des Kults.
Genre:Anime, Fantasie, Action, Tragikomödie
Produktion:JP, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Peppermint anime GmbH