ProSieben MAXXStaffel 1Folge 6vom 29.11.2025
Folge 6: Betrüger

24 Min.
Ab 16

In der Hauptstadt sind mehrere Killer unterwegs, die sich als Mitglieder von Shadow Garden ausgeben. Gamma untersucht die Fälle und berichtet Cid davon. Dieser nimmt die Ermittlungen daraufhin selbst in die Hand. Sherry erhält währenddessen den Auftrag, ein Artefakt des Diablos-Kult zu untersuchen.

