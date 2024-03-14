Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 3vom 14.03.2024
92 Min.Folge vom 14.03.2024Ab 12

Das Achtelfinale auf dem riesigen LED-Boden geht los! Aus den anfänglichen 100 Teilnehmern haben 66 den Sprung in diese Runde gemeistert. Sie treten wieder gegeneinander an, um den Tagespreis von 5.000 Euro zu gewinnen und sich einen Platz im Viertelfinale zu erkämpfen. Die Frage, die nun im Raum steht: Wer wird diesmal triumphieren?

