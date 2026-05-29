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The Green Deal

Staiy, Just Leo und Jeremy Hamel

Quintus MediaStaffel 1Folge 2vom 29.05.2026
Staiy, Just Leo und Jeremy Hamel

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The Green Deal

Folge 2: Staiy, Just Leo und Jeremy Hamel

63 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 12

Staiy, Just Leo und Jeremy Hamel bilden die Jury und die Stimmung eskaliert schnell in beste Unterhaltung. Zwischen Lachflashs und verrückten Unboxingmomenten batteln sich die Creator:innen um die fünf Impact Start-ups - und plötzlich steht die große Frage im Raum: Was ist die Übereinstimmung von Socken und Schokolade?

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