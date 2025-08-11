Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Hills: New Beginnings

Du hast es ihr gesagt?!

MTVStaffel 2Folge 5
Du hast es ihr gesagt?!

Du hast es ihr gesagt?!Jetzt kostenlos streamen

The Hills: New Beginnings

Folge 5: Du hast es ihr gesagt?!

41 Min.Ab 6

Die Stars aus "The Hills" kehren zurück und stellen sich den Herausforderungen des Lebens mit Anfang 30! Audrina Patridge, Brody Jenner, Frankie Delgado, Heidi Pratt, Jason Wahler, Justin "Bobby" Brescia, Spencer Pratt, Stephanie Pratt und Whitney Port gewähren erneut Einblicke in ihr glamouröses Leben in Los Angeles. Neu dabei sind Mischa Barton und Brandon Thomas Lee.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

The Hills: New Beginnings
MTV
The Hills: New Beginnings

The Hills: New Beginnings

Alle 2 Staffeln und Folgen