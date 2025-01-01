The Last Woodsmen - Holzfäller am Limit
The Last Woodsmen - Holzfäller am Limit
Große Stämme bedeuten großes Geld: Jared Douglas und sein Team fällen und transportieren in den USA Bäume mit dem Umfang eines Kleinlasters. Die Männer setzen im Pazifischen Nordwesten bei Riesen-Thujas die Motorsäge an. Die Zypressengewächse erreichen Wuchshöhen zwischen 50 und 70 Metern und ein tonnenschweres Exemplar spült bis zu 70 000 Dollar in die Kasse. Aber der Knochenjob bringt viele Gefahren mit sich. Auf Jared lastet als Forstunternehmer in einer risikoreichen Branche eine große Verantwortung. Und die Holzfäller dürfen sich bei der Arbeit in der abgelegenen Wildnis keine Unkonzentriertheiten oder Fehler erlauben. Denn das könnte sie im schlimmsten Fall das Leben kosten.
