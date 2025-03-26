The Last Woodsmen - Holzfäller am Limit
Folge vom 26.03.2025: Auf vollen Touren
44 Min.Folge vom 26.03.2025Ab 6
Bewohnte Bärenhöhlen stehen unter Schutz. Bevor die Männer in der Umgebung Bäume fällen, müssen sie sicherstellen, dass die Behausung verlassen ist. Die Truppe sucht zudem einen Bootsführer, um eine wertvolle Ladung Holz 25 Kilometer weit flussabwärts zu transportieren. Finden Jared Douglas und sein Team einen geeigneten Kandidaten, der sich diesen Job auf dem tückischen Grizzly River zutraut? Und beim Bau einer Straße, die zum Erntegebiet führt, kommt in der Wildnis Sprengstoff zum Einsatz. Damit bahnen sich die Arbeiter einen Weg durch das Felsgestein.
