The Last Woodsmen - Holzfäller am Limit
Folge vom 16.04.2025: Nasse Füße
45 Min.Folge vom 16.04.2025Ab 12
Die Zahlen lügen nicht. Jared Douglas und seinem Team fehlen kurz vor dem Ende der Erntesaison noch knapp 400 000 Dollar. Das bedeutet: Die Männer müssen sich beim Holzfällen sputen. Ein 53 Meter hoher Riesenlebens-Baum soll einen siebenstelligen Betrag in die Kasse des Forstunternehmens spülen. Rob und Jim versuchen mit Keilen zu verhindern, dass der Gigant hangaufwärts fällt und im dichten Laubdach hängen bleibt. Vorarbeiter Ross übermittelt seinem Boss unterdessen eine Hiobsbotschaft. Das schwimmende Camp der Truppe hat offenbar ein Leck.
Genre:im Freien/Outdoor, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.