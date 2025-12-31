The Limitless Orchestra - Die Geburt eines OrchestersJetzt kostenlos streamen
Folge 1: The Limitless Orchestra - Die Geburt eines Orchesters
52 Min.Folge vom 31.12.2025
Die Dokumentation geht der Frage nach, wie ein Orchester der Zukunft aussehen könnte, und begleitet vier Musiker:innen beim Aufbau eines interkulturellen und genreübergreifenden Ensembles. "The Limitless Orchestra" initiiert von Aleksey Igudesman und unter der Schirmherrschaft von Hans Zimmer, zeigt den kreativen Prozess ebenso wie die persönlichen und strukturellen Herausforderungen der Beteiligten. Der Film von Lena Kupatz gibt Einblick in die emotionale Entwicklung der Musiker:innen und ihren Weg zu einer gemeinsamen musikalischen Sprache. Regie: Lena Kupatz
Altersfreigabe:
0