Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Masked Houseparty

The Masked Houseparty - Folge vom 04.01.2021

PULS 4Staffel 1Folge 1vom 04.01.2021
The Masked Houseparty - Folge vom 04.01.2021

The Masked Houseparty - Folge vom 04.01.2021Jetzt kostenlos streamen

The Masked Houseparty

Folge 1: The Masked Houseparty - Folge vom 04.01.2021

85 Min.Folge vom 04.01.2021Ab 6

Wer steckt unter der Maske? Wie sich ein Käsekrainer, ein Couchpotato, der Experte für Alles und das Fernweh in ihren gesanglichen Duellen wohl schlagen werden? Und die noch wichtigere Frage: Kann das Publikum die maskierten Stars anhand der Indizien und der unverfremdeten Stimme während der Songs noch vor ihrer Demaskierung enttarnen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Masked Houseparty
PULS 4
The Masked Houseparty

The Masked Houseparty

Alle 1 Staffeln und Folgen