The Masked Houseparty - Folge vom 10.12.2021 Jetzt kostenlos streamen
The Masked Houseparty
Folge 3: The Masked Houseparty - Folge vom 10.12.2021
In der bisher unveröffentlichten Folge von "The Masked Houseparty" laden wieder vier heimische Prominente zu sich in die eigenen vier Wände ein und stellen dort ihre Gesangskünste unter Beweis. Und dabei stellt sich die Frage: Wer steckt unter den Masken? Das TV-Publikum ist wieder gefordert anhand der Indizien und der unverfremdeten Stimme während der Songs die UndercoversängerInnen zu entlarven. Nicht entgehen lässt sich das Housparty-Spektakel auch das #TMSA-Ratepanel: Können Elke Winkens, Nathan Trent und Sasa Schwarzjirg die wahren Identitäten hinter den mitunter recht eigenwilligen Kostümen enttarnen? Moderatorin Arabella Kiesbauer führt durch die bunte und abwechslungsreiche Sendung, die kaum österreichischer sein könnten.
