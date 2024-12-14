The Masked Singer
Folge 5: Halbfinale
146 Min.Folge vom 14.12.2024Ab 6
In der fünften Show versucht das Rateteam den sechs verbliebenen Masken auf die Schliche zu kommen. Wer steckt unter der Qualle, dem Panda, dem Feuersalamander, der Lokomotive, Willi W. und dem Piraten?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Masked Singer
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Musik
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen