Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Quintessential Quintuplets

Der Schwesternkrieg, zweite Halbzeit

Crunchy RollStaffel 2Folge 12
Der Schwesternkrieg, zweite Halbzeit

Der Schwesternkrieg, zweite HalbzeitJetzt kostenlos streamen

The Quintessential Quintuplets

Folge 12: Der Schwesternkrieg, zweite Halbzeit

23 Min.Ab 6

Futaro ist ein überaus begabter, aber mittelloser Schüler, der sich durchs Leben kämpfen muss - bis sich ihm eine unerwartete Chance bietet: Er wird von der wohlhabenden Familie Nakano engagiert und soll identische Fünflingsschwestern mit völlig unterschiedlichen Persönlichkeiten unterrichten, die allesamt keine Lust auf Lernen haben. Doch Futaro gewinnt im Laufe der Zeit ihr Vertrauen und baut zu jeder der Fünflinge eine besondere Beziehung auf.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

The Quintessential Quintuplets
Crunchy Roll
The Quintessential Quintuplets

The Quintessential Quintuplets

Alle 2 Staffeln und Folgen