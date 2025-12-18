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The Sentinels

Folge 6

ProSieben FUNStaffel 1Folge 6vom 18.12.2025
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The Sentinels

Folge 6: Folge 6

42 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 12

Die Franzosen erfahren, dass bei dem Überfall der Deutschen auf das geheime Forschungslabor eine Geisel genommen wurde: Professor Mazauric befindet sich in der Gewalt des Feindes. Damit hat die deutsche Armee nun auch die Möglichkeit, das Serum herzustellen, das aus normalen Soldaten Sentinels werden lässt. Gabriel erhält den Auftrag, Mazauric zurückzubringen. Irène ist derweil überzeugt, ihren tot geglaubten Ehemann gesehen zu haben.

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