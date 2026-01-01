The Sentinels
1 StaffelAb 16
1 StaffelAb 16
The Sentinels
Frankreich steht im Ersten Weltkrieg kurz vor der Niederlage. Die deutschen Truppen haben bereits den Norden eingenommen und befinden sich auf dem Vormarsch. Doch dann verabreicht ein Forscherteam des französischen Militärs ihren Soldaten ein Serum, das ihnen enorme Kräfte verleiht und sie nahezu unbesiegbar macht. Die so genannten Sentinels sind Frankreichs letzte Hoffnung. Sie stellen sich dem Feind erbarmungslos in den Weg.
Genre:Action
Produktion:FR, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Studiocanal GmbH
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