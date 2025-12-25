Folge 7: Folge 7
41 Min.Folge vom 25.12.2025Ab 12
Professor Mazauric lernt den Übermenschen der deutschen Armee kennen. Er soll den Soldaten untersuchen und verbessern. Gabriel rückt derweil immer weiter nach Deutschland vor. Gemeinsam mit zwei weiteren Soldaten muss er Professor Mazauric nach Frankreich zurückbringen, bevor der Feind die genaue Formel des Serums herausfinden kann. Étienne warnt Irène in der Zwischenzeit vor weiteren Recherchen. Er erklärt ihr, dass ihr Leben in Gefahr sei.
Genre:Action, Krieg
Altersfreigabe:
12