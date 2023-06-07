Filmreife Leistungen für Gastjuror Max StroheJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 6: Filmreife Leistungen für Gastjuror Max Strohe
142 Min.Folge vom 07.06.2023Ab 6
Das schmeckt nach Hollywood: Für den heutigen Gastjuror Max Strohe bereiten die Kandidat:innen im Teamkochen Löffelgerichte zu den Film-Klassikern "Der Pate", "Harry Potter", "Vier Fäuste für ein Halleluja" oder "Titanic" zu. Anschließend gilt es, die Juroren mit Kreationen zu überzeugen, die grüne Oliven, Wermuth oder Wodka enthalten. Im Entscheidungskochen wird gelost: Wem gelingt beispielsweise ein leckerer "Sissy"- oder "Jack Sparrow"-Löffel?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Taste
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen