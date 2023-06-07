Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 6vom 07.06.2023
Folge 6: Filmreife Leistungen für Gastjuror Max Strohe

142 Min.Folge vom 07.06.2023Ab 6

Das schmeckt nach Hollywood: Für den heutigen Gastjuror Max Strohe bereiten die Kandidat:innen im Teamkochen Löffelgerichte zu den Film-Klassikern "Der Pate", "Harry Potter", "Vier Fäuste für ein Halleluja" oder "Titanic" zu. Anschließend gilt es, die Juroren mit Kreationen zu überzeugen, die grüne Oliven, Wermuth oder Wodka enthalten. Im Entscheidungskochen wird gelost: Wem gelingt beispielsweise ein leckerer "Sissy"- oder "Jack Sparrow"-Löffel?

SAT.1
