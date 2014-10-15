Brodelnde Stimmung und heißer WettkampfJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 2: Brodelnde Stimmung und heißer Wettkampf
147 Min.Folge vom 15.10.2014Ab 12
Es gilt, die letzten Plätze in den Teams der Spitzenköche zu besetzen. Doch nur wer in der Blindverkostung überzeugt, schafft es unter die besten 16. Als die verbliebenen Kandidaten ihre ersten Wettbewerbs-Löffel zum Thema "Norwegen" abgeben, kracht es bei den Juroren: Tim Mälzer flippt aus, weil er mit dem Urteil seiner Kollegen nicht einverstanden ist. Es geht heiß her am Jury-Tisch!
Genre:Kochen, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen