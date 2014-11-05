Kontrastreiche LöffelkreationenJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 5: Kontrastreiche Löffelkreationen
114 Min.Folge vom 05.11.2014Ab 12
Das Team von Alexander Herrmann geht noch immer vollständig in die nächste Runde. Die anderen Teams machen eine Kampfansage und wollen beim Thema "Kontraste" besser abschneiden als Team Gelb. Wer wird Sternekoch Kevin Fehling überzeugen und wer muss kurz vor dem Halbfinale nach Hause gehen?
The Taste
Genre:Kochen, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
