Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Taste

Kontrastreiche Löffelkreationen

SAT.1Staffel 2Folge 5vom 05.11.2014
Kontrastreiche Löffelkreationen

Kontrastreiche LöffelkreationenJetzt kostenlos streamen

The Taste

Folge 5: Kontrastreiche Löffelkreationen

114 Min.Folge vom 05.11.2014Ab 12

Das Team von Alexander Herrmann geht noch immer vollständig in die nächste Runde. Die anderen Teams machen eine Kampfansage und wollen beim Thema "Kontraste" besser abschneiden als Team Gelb. Wer wird Sternekoch Kevin Fehling überzeugen und wer muss kurz vor dem Halbfinale nach Hause gehen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

The Taste
SAT.1
The Taste

The Taste

Alle 14 Staffeln und Folgen