An die Töpfe, fertig, los!Jetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 1: An die Töpfe, fertig, los!
133 Min.Folge vom 08.10.2014Ab 12
Endlich ist die heißeste Küche Deutschlands zurück. Auf die Coaches warten kulinarische Tops und Flops, überraschende Talente und bittere Enttäuschungen. Wer schafft es, einen der Spitzenköche von sich zu überzeugen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Taste
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen