SAT.1Staffel 2Folge 6vom 12.11.2014
Folge 6: Ein Halbfinale mit viel Liebe

112 Min.Folge vom 12.11.2014Ab 12

Im Halbfinale wird wieder auf höchstem Niveau gekocht und dieses Mal zum Thema "Liebe". Wer kann genug Liebe auf den Löffel bringen, um Sternekoch Thomas Bühner zu überzeugen und den Einzug ins Finale zu schaffen?

