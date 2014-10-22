Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herausfordernde Jahreszeiten

SAT.1Staffel 2Folge 3vom 22.10.2014
Folge 3: Herausfordernde Jahreszeiten

107 Min.Folge vom 22.10.2014Ab 12

Zum Thema "4 Jahreszeiten" müssen die Kandidaten zeigen, was sie draufhaben. Der Gast-Juror und Sternekoch Christian Jürgens stellte große Erwartungen an die Köche. Doch der Druck ist enorm und droht für einige zu viel zu werden.

