Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The True Story of Adele

The True Story of Adele

ORF1Staffel 1Folge 1vom 13.08.2025
The True Story of Adele

The True Story of AdeleJetzt kostenlos streamen

The True Story of Adele

Folge 1: The True Story of Adele

37 Min.Folge vom 13.08.2025

Mit ihrer unverwechselbaren Stimme hat Adele sich als eine der erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten etabliert. Trotz ihres Erfolgs bleibt die sechzehnfache Grammy-Gewinnerin immer authentisch und bodenständig. Inhalt: Dank ihrer souligen Stimme und zahlreicher Hits wie "Someone Like You" und "Hello" zählt die Britin Adele zu den erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten. Die sechzehnfache Grammy-Gewinnerin hat sich längst in den Pop-Olymp gesungen. Und obwohl ihr Erfolg bis heute anhält, ist sie dennoch immer authentisch geblieben. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Entertain Me Production 2021/Kevin Winter/Getty Images

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The True Story of Adele
ORF1
The True Story of Adele

The True Story of Adele

Alle 1 Staffeln und Folgen