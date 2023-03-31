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Blind Auditions 4: Diese Show ist nicht von dieser Welt!

SAT.1Staffel 11Folge 4vom 31.03.2023
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Folge 4: Blind Auditions 4: Diese Show ist nicht von dieser Welt!

107 Min.Folge vom 31.03.2023Ab 6

Hören, fühlen, buzzern! Auf geht's in die vierte Runde der „Blind Auditions“. Mit ganz viel Magie und bezaubernden Stimmen wollen die kleinen Nachwuchsstars den Coaches Lena Meyer-Landrut, Alvaro Soler, Wincent Weiss, Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier auf den berühmtesten Drehstühlen Deutschlands den Kopf verdrehen!. Erst wenn die Coaches sich für ein Talent entschieden haben, drücken sie den Buzzer und sehen das Gesicht hinter der Stimme.

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