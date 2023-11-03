Battles 5: Die letzte Chance um sich in die Teamfights zu singen!Jetzt kostenlos streamen
The Voice of Germany
Folge 14: Battles 5: Die letzte Chance um sich in die Teamfights zu singen!
127 Min.Folge vom 03.11.2023Ab 6
In der fünften und letzten Runde der Battles bei "The Voice of Germany" 2023 haben die Talente noch mal die Chance, sich gegen ihre Teamkolleg:innen durchsetzen und sich in die Teamfights zu singen! Wer schafft es und wer muss "The Voice" verlassen?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Voice of Germany
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Musik
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen