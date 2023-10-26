Battles 2: Stimme gegen Stimme!Jetzt kostenlos streamen
The Voice of Germany
Folge 11: Battles 2: Stimme gegen Stimme!
120 Min.Folge vom 26.10.2023Ab 6
Auf geht's in die Battles! Auch in Runde zwei der Battles bei "The Voice of Germany" 2023 müssen sich die Talente gegen ihre Teamkolleg:innen durchsetzen. Wer schafft es in die Teamfights und wer muss die Show verlassen?
The Voice of Germany
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Musik
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen