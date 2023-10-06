Blind Auditions 6: It's Schlager-Time!Jetzt kostenlos streamen
The Voice of Germany
Folge 6: Blind Auditions 6: It's Schlager-Time!
112 Min.Folge vom 06.10.2023Ab 6
In den 6. Blind Auditions von "The Voice of Germany" 2023 heißt es für die Talente wieder ran ans Mikrofon und für die Coaches Augen zu und Ohren auf. Wer bringt das gewisse Etwas mit und singt sich in die nächste Runde?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Voice of Germany
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Musik
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen