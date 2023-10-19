Blind Auditions 9: Stimmen, die unter die Haut gehenJetzt kostenlos streamen
The Voice of Germany
Folge 9: Blind Auditions 9: Stimmen, die unter die Haut gehen
117 Min.Folge vom 19.10.2023Ab 6
In der neunten Folge der Blind Auditions begeistern die Talente wieder mit außergewöhnlichen Stimmen. Wer schafft es die Coaches zum Buzzern zu bewegen und zieht in die Battles ein?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Voice of Germany
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Musik
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen