The Voice of Germany

Blind Auditions 4: Jetzt wird gekämpft!

SAT.1Staffel 13Folge 4vom 29.09.2023
120 Min.Folge vom 29.09.2023Ab 6

In der 4. Runde der Blind Auditions geben die Talente wieder alles. Doch auch die Coaches müssen kämpfen, denn nur wer die besten Argumente hat, kann sich die begabtesten Talente ins Team holen und hat die Chance, "The Voice of Germany" 2023 zu gewinnen.

SAT.1
