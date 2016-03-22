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Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc

Episode 5

TLCFolge vom 22.03.2016
Episode 5

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Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc

Folge vom 22.03.2016: Episode 5

45 Min.Folge vom 22.03.2016Ab 12

Am Montag kommen vor allem Notfälle zu Dr. Jeff. Erster Patient ist ein Golden Retriever, der vor ein paar Tagen einen Schnuller verschluckt hat. Besitzerin Alicia macht sich große Sorgen, da der fünf Monate alte Champ seitdem nichts mehr frisst und keinen Stuhlgang hat. Dr. Jeff befürchtet einen Darmverschluss. In dem Fall muss sofort operiert werden. Dann kommt Zwerg-Ara Gabby mit Besitzerin Jennifer in die Sprechstunde, weil sich der Papagei ständig die Federn ausrupft. Federrupfen kann ein Zeichen gesundheitlicher Probleme sein, doch meistens hat es seelische Ursachen. Und tatsächlich wird schnell klar, dass Gabby großen Liebeskummer hat.

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