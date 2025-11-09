Tierbrücke
Folge 2: Neuankömmlinge
35 Min.Ab 12
Ohne großes handwerkliches Geschick versuchen Malte, Phia, Broder und Zeck die ersten Zwinger aufzubauen. Währenddessen spitzt sich die Lage im Nord-Osten der Ukraine weiter zu. Die Tierschutzorganisation Notpfote fährt nach Kiew und Charkiw, um Hunde aus dem Kriegsgebiet in Sicherheit zu bringen.
