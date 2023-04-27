Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tinderreisen

Mumury in Valencia

ATVStaffel 5Folge 5vom 27.04.2023
Mumury in Valencia

Mumury in ValenciaJetzt kostenlos streamen

Tinderreisen

Folge 5: Mumury in Valencia

61 Min.Folge vom 27.04.2023Ab 12

Luis, Lev und Heinzi kehren nach Bologna zurück, wo sie sich viele neue Dates erhoffen. Besonders Heinzi ist nach dem Aufenthalt in Rimini enttäuscht. Sein letztes Rendezvous Viola wollte sich lieber nicht von ihm küssen lassen - und das nach unzähligen Annäherungsversuchen. Martina in Lissabon staunt nicht schlecht, als plötzlich zwei Männer vor ihr stehen und sie kennenlernen wollen. Sie hat sich mit den beiden versehentlich auf ein und dasselbe Date verabredet.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Tinderreisen
ATV
Tinderreisen

Tinderreisen

Alle 7 Staffeln und Folgen