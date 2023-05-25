Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 5Folge 10vom 25.05.2023
60 Min.Folge vom 25.05.2023Ab 12

Nur ein Wisch am Handy und schon ein Date? Die Online-Dating-Plattform "Tinder" macht es möglich. Allein in Österreich tummeln sich über eine Million aktive NutzerInnen im Netz auf der Suche nach Sex und Liebe. Noch viel besser, wenn Paarungswillige zwei der schönsten Dinge verbinden - Urlaubsreisen und Dates. ATV hat den neuen Trend unter die Lupe genommen und österreichische Singles quer durch Europa mit versteckter Kamera begleitet.

ATV
