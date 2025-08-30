Tiroler Bauernhäuser - Zwischen Romantik und RealitätJetzt kostenlos streamen
Tiroler Bauernhäuser - Zwischen Romantik und Realität
Folge 1: Tiroler Bauernhäuser - Zwischen Romantik und Realität
"Sobald die Fliegen aus dem Stall um die Suppe kreisen, hört sich die Romantik am Bauernhof auf", sagt der Tiroler Bauer und Schauspieler Tobias Moretti. Er bewirtschaftet mit seiner Frau Julia einen alten Hof in der Nähe von Innsbruck. "Wir haben uns freiwillig harte Arbeit gekauft", sagt die leidenschaftliche Bäuerin Julia Moretti. Vor 30 Jahren waren in Tirol noch 700 bäuerliche Ensembles erhalten, heute sind es gerade noch 80. Zu diesem aufrüttelnden Ergebnis kommt eine vom Tiroler Kunstkataster durchgeführte Studie. Julia Moretti engagiert sich als Botschafterin für die "Längenfelder Erklärung", das ist ein Plädoyer für den Erhalt von ländlicher Baukultur. Doch was tut ein aktiver Bauer mit einem alten Hof, der unter Denkmalschutz steht, und der sich mit einem modernen Traktor nur schwer bewirtschaften lässt? Teresa Andreae, die Gestalterin der Dokumentation, hat mit ihrem Team mehrere historische Bauernhöfe in Nord- und Osttirol besucht und zeigt welche unterschiedlichen Formen des Weiterlebens möglich sind. Bildquelle: ORF/ORF Tirol
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