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Tiroler Skizirkus - Gewinner und Verlierer

Tiroler Skizirkus - Gewinner und Verlierer

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 01.02.2026
Tiroler Skizirkus - Gewinner und Verlierer

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Tiroler Skizirkus - Gewinner und Verlierer

Folge 1: Tiroler Skizirkus - Gewinner und Verlierer

43 Min.Folge vom 01.02.2026

Tirols Wintertourismus bringt Milliarden – doch wer profitiert wirklich? Große Player oder auch jene, die täglich dafür arbeiten? Die Dokumentation folgt den Geldströmen und fragt: Lohnt sich der Tiroler Tourismus tatsächlich für alle? Bildquelle: ORF/Kurt Reindl FILMPRODUKTION

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